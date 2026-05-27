Gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos perdem na estreia das duplas em Roland Garros

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Luz (E) e Matos (D) eram cabeças de chave. U.S. Men's Clay Court Championship / Divulgação

A quarta-feira (28) não foi boa para o Brasil na chave masculina de duplas em Roland Garros, com as eliminações dos gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos, que eram os cabeças de chave 16, e do carioca Fernando Romboli, que faz parceria com o australiano John-Patrick Smith.

Com dois títulos em três finais disputadas na temporada, Luz e Matos acabaram superados pelo sueco André Göransson e o estadunidense Evan King, que marcaram 2 sets a 0, parciais de 7/6 (9-7) e 6/3, em uma hora e 43 minutos.

Para Orlando a derrota significará perda importante de pontos no ranking mundial, já que em 2025, ao lado do croata Ivan Dodig ele chegou às quartas de final, que é o mehor desempenho de Matos no saibro parisiense, mas em 2022, quando atuava com o espanhol David Vega Hernández.

Nesta quarta, o confronto foi marcado pela ótima movimentação de King, que em 2025 chegou à semifinal de duplas e foi vice-campeão de duplas mistas. O atual número 40 do mundo foi decisivo em sua ações na rede.

Fernando Romboli também é eliminado

Smith (E) e Romboli (D) caíram em três sets. Ben Solomon / Divulgação/USTA

Com a vitória, Göransson e King vão enfrentar na segunda rodada, o equatoriano Diego Hidalgo e o estadunidense Patric Trhac, que eliminaram o caricoa Fernando Romboli e o australiano John-Patrick Smith por 2 a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/3, após duas horas e quatro minutos de jogo.

A derrota significará perda de pontos e posições no ranking para Romboli e Smith, que em 2025 chegaram à terceira fase, quando foram eliminados por Orlando Luz e Ivan Dodig.

Brasileiros

Com as eliminações de Rafael Matos/Orlando Luz e Fernando Romboli, o único tenista brasileiro garantido na segunda rodada de duplas em Paris é outro gaúcho, o caxiense Marcelo Demoliner. Na terça, ele e o indiano Sriram Balaji venceram o alemão Christian Frantzen e o holandês Robin Haase, vice-campeões do Rio Open deste ano, e agora esperam a definição dos próximos adversários.