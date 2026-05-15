Gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos avançam às semifinais em Valência

Os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos estão classificados para as semifinais de duplas do ATP Challenger 175 de Valência, na Espanha.
Nesta sexta-feira (15), Luz e Matos derrotaram os estadunidenses Mac Kiger e Reese Stalder por 2 a 0, parciais de 6/2 e 7/6 (7/5), após uma hora e 18 minutos de partida.
Cabeças de chave número 1, eles já haviam eliminado a parceria do búlgaro naturalizado estadunidense Vasil Kirkov e do holandês Bart Stevens, também em sets diretos.
Os adversários de Orlando Luz e Rafael Matos serão os holandeses Sander Arends e David Pel, que eliminaram o suíço Jakub Paul e o tcheco Matěj Vocel, de virada, parciais de 2/6, 6/3 e 10/6.
A outra vaga na decisão será definida entre a parceria do alemão Constantin Frantzen e do holandês Robin Haase e a dupla sul-americana do colombiano Nicolás Barrientos e do uruguaio Ariel Behar.