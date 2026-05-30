Gaúcho Rafael Matos garante vaga nas quartas de final de duplas mistas em Roland Garros

O tenista gaúcho Rafael Matos está classificado para as quartas de final da chave de duplas mistas do Aberto da França.
Neste sábado (30), ele e a moldávia naturalizada espanhola Cristina Bucșa venceram a taiwanesa Su-Wei Hsieh e o alemão Mark Wallner por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/4 e 10-6, após uma hora e 29 minutos de jogo.
Com duas vitórias em Roland Garros, eles agora esperam os vencedores do confronto entre a parceria da canadense Gabriela Dabrowski e o estadunidense Evan King e a dupla da russa Irina Khromacheva e o alemão Jakob Schnaitter, que se enfrentarão no domingo.
Matos busca seu segundo troféu de Grand Slam em duplas mistas. Em 2023, ele e a paulista Luisa Stefani foram campeões do Australian Open.
Bucșa, por sua vez, tem como grande resultado, a medalha de bronze olímpica em Paris-2024, nas duplas femininas, com Sara Sorribes Tormo.
Orlando Luz e Luisa Stefani também disputaram as duplas mistas em Paris, mas foram eliminados na estreia.