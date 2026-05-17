Gaúcho Nidgie da Silva é prata nos 10 mil metros da Copa Brasil de Meio Fundo e Fundo

Nidgie da Silva se destacou nas duas últimas maratonas de Porto Alegre. Jonathan Heckler / Agência RBS

O gaúcho Nidgie da Silva, da Associação Noroeste Runners, de Ijuí, conquistou a medalha de prata nos 10.000 metros da Copa Brasil de Meio Fundo e Fundo.

Neste sábado (16), em Bragança Paulista (SP), ele completou a prova em 31min32seg56 e só foi superado por Fábio Cordeiro, do Barra do Garças (MT), que fez 31min24seg75. O pódio ainda teve João Brenno Almeida, do Águias (MT).

A equipe de Ijuí ainda conquistou outras duas medalhas de ouro, na categoria sub-18. Nos 800 metros masculino, Pietro Gabriel venceu com 1min55seg73, enquanto Isadora Leal levou o título nos 3.000 metros feminino, com 10min15seg05.

O Rio Grande do Sul ainda comemorou uma quarta medalha, a prata de Enrico Bernardes, da Sogipa, que fez 6min08seg05 nos 2.000 metros da categoria sub-16.

Outros destaques

Além das provas onde os gaúchos conquistaram medalhas, destaque para as finais dos 800 metros.

Islane Pereira (Associação dos Servidores Públicos Municipais de Pindamonhangaba-SP), com 2min06seg46, e Guilherme Orenhas (Instituo de Atletismo Balneário Camboriú-SC), com 1min45seg14 foram os vencedores.

Já nos 3.000 metros com obstáculos, Mirelle Leite da Silva (Pinheiros-SP), com 11min15seg37 e Gleison da Silva Santos (Praia Clube-MG), com 9min01seg23 garantiram as medalhas de ouro.

Francielly da Silva Marcondes (Barra do Garças-MT) venceu a versão feminina dos 10.000 metros, com 38min41seg75.

A competição será encerrada no domingo (17), com mais 16 provas.