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Gaúcho Nidgie da Silva é prata nos 10 mil metros da Copa Brasil de Meio Fundo e Fundo

Associação Noroeste Runners, de Ijuí, levou duas medalhas de ouro no sub-18

André Silva

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