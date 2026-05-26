Gaúcho Marcelo Demoliner avança na estreia das duplas em Roland Garros 

O gaúcho Marcelo Demoliner passou pela estreia na chave de duplas masculinas de Roland Garros.
Nesta terça-feira (26), ele e o indiano Sriram Balaji venceram o alemão Christian Frantzen e o holandês Robin Haase, vice-campeões do Rio Open deste ano, parciais de 6/3, 4/6 e 6/3, em uma hora e 45 minutos de jogo.
Esta é a nona participação do tenista de Caxias do Sul em Paris e apenas a terceira vez que ele consegue passar pela estreia.
Na segunda rodada, Demoliner e Balaji enfrentarão os vencedores do confronto entre os cabeças de chave número 9, o argentino Guido Andreozzi e o francês Manuel Guinard, e a parceria alemã Jakob Schnaitter e Mark Wallner.
Brasileiros
O Brasil ainda terá o mineiro Marcelo Melo, que irá atuar com o argentino Andrés Molteni; o carioca Fernando Romboli que fará dupla com o australiano John-Patrick Smith; e os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos, que serão os cabeças de chave número 16.
As estreias acontecerão na quarta-feira (27).