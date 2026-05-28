Gaúcha Tati Weston-Webb volta ao Circuito Mundial de surfe como convidada em Saquarema

Atleta competiu pela última vez grávida justamente em Saquarema. Damien Poullenot / WSL / Divulgação

A gaúcha Tati Weston-Webb está de volta ao Circuito Mundial de Surfe. A vice-campeã olímpica e mundial foi confirmada pela Liga Mundial de Surfe (WSL) como convidada da etapa de Saquarema, que ocorre entre 19 e 27 de junho na praia de Itaúna, no Rio.

A surfista está afastada das competições desde março de 2025, quando anunciou pausa para cuidar da saúde mental e, depois, para viver a gestação de Bia Rose, primogênita, que nasceu em fevereiro deste ano.

— Voltar ao Circuito em Saquarema vai ter um significado ainda mais especial porque, da última vez em que estive lá, a Bia ainda estava na minha barriga. Agora, ela estará comigo, sentindo de perto toda a energia e vibração da torcida brasileira — afirmou a surfista em nota oficial da WSL.

Para a temporada de 2027, o retorno de Tati ao Championship Tour já está confirmado. A atleta recebeu o Maternity Wildcard da WSL, uma iniciativa inédita da Liga Mundial de surfe para garantir o retorno das atletas que se tornaram mães à competição.