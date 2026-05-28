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Gaúcha Tati Weston-Webb volta ao Circuito Mundial de surfe como convidada em Saquarema

Surfista está longe das competições desde a temporada passada, quando optou por uma pausa voltada à saúde mental e à gestação de sua primeira filha

Zero Hora

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