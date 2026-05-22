Galvão Bueno passa por cirurgia para tratar hérnia de disco, mas deve narrar Copa no SBT

O narrador Galvão Bueno vai passar na manhã de sábado por uma cirurgia na coluna para corrigir uma hérnia de disco que tem causado forte incômodo no experiente locutor de 75 anos. A operação, no entanto, não deve atrapalhar os planos de narrar mais uma Copa do Mundo, dessa vez no SBT, em parceria com a N Sports, da qual é sócio.

Galvão está internado no Einstein Hospital Israelista. A expectativa é que no período de cinco a sete dias após a cirurgia, o narrador já possa retomar atividades. Ele vinha reclamando de dores e externou o desconforto durante o programa Galvão FC, na última segunda-feira.

De acordo com o estafe do narrador, o procedimento não é de grande complexidade e sua viagem aos Estados Unidos para cobrir a Copa do Mundo está mantida para o dia 7 de junho.

O SBT deve ter Galvão Bueno no comando de 10 das suas 32 partidas transmitidas durante o Mundial. O narrador ficará a cargo dos jogos envolvendo a seleção brasileira, além da abertura, entre México e África do Sul no dia 11 de junho, e da final, em 19 de julho. As demais serão lideradas por Tiago Leifert.

Galvão participa da transmissão de Copas do Mundo desde 1974. Em 2026, estará em seu 14º Mundial. O narrador afirmou ao Estadão em fevereiro que esta será sua última Copa.