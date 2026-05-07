Gabriel Jesus pode repetir sina e participar de nova quebra de jejum: 'Muito está por vir'

A classificação do Arsenal à final da Champions League, na qual o adversário será o PSG, colocou Gabriel Jesus na condição de participar de mais uma expurgação de fantasmas em sua carreira. O time inglês voltou à principal decisão da Europa, 20 anos depois de perder o título para o Barcelona, e pode vencer o campeonato pela primeira vez na história. Além disso, os Gunners brigam pelo título inglês, que não conquistam desde 2004.

"É muito especial, emocionante. Ficamos muito felizes e realizados com esse momento. Se você pegar todo o histórico, lá do início, é muito difícil chegar a essa decisão. São dias e períodos de intensa entrega e sacrifício. Nosso grupo é muito unido e merecia esse momento. E a torcida também, pois esteve com a gente sempre. Mas não acabou, muito está por vir ainda", comenta o jogador.

Jesus tem sua carreira marcada por títulos que encerraram longos tabus. Quando ele foi campeão brasileiro com o Palmeiras em 2016, como um dos grandes protagonistas da conquista e artilheiro com 12 gols, o clube da Pompeia não vencia o título desde 1994. Naquele momento, portanto, ajudou a encerrar uma espera de 22 anos do torcedor palmeirense.

Também em 2016, o atacante foi titular na conquista da primeira medalha de ouro do futebol masculino do Brasil em uma Olimpíada e marcou três gols durante a campanha. Muitas gerações, de diferentes estrelas do futebol nacional, tentaram alcançar esse objetivo ao longo dos anos e não obtiveram êxito.

O último título da seleção brasileira profissional foi com Jesus em campo, em 2019, pela Copa América, com direito a gol na semifinal contra a Argentina, e na final diante do Peru. Naquele dia, mais uma quebra de jejum da qual ele participou, pois a seleção não vencia a competição desde 2007.

Gabriel Jesus ficou 11 meses por causa de uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. Voltou em dezembro do ano passado e não chegou a se firmar novamente como titular, mas vem sendo aproveitando ao longo das partidas. Desde o retorno, ele tem cinco gols e uma assistência em 26 jogos.