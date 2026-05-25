Gabriel Ganley: fisiculturista teve morte súbita por doença no coração, diz atestado de óbito

Corpo de Gabriel Ganley foi encontrado por amigo em São Paulo. @ganleygabriel / Instagram/Reprodução

O atestado de óbito do fisiculturista Gabriel Ganley, de 22 anos, apontou morte súbita causada por cardiomiopatia hipertrófica. Ele foi encontrado morto em casa no último sábado (23). As informações são do g1.

Segundo especialistas, a doença provoca o enrijecimento do músculo cardíaco, dificultando o bombeamento de sangue e o relaxamento do coração. A condição pode ter origem genética e também pode ser agravada pelo uso de anabolizantes.

Apesar da informação registrada no atestado, a Polícia Civil ainda investiga o caso e aguarda os laudos do Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer as circunstâncias da morte.

O corpo do fisiculturista e influenciador será cremado nesta segunda-feira (25), em uma cerimônia reservada a familiares e amigos próximos.

Leia Mais Quem era o fisiculturista e influenciador Gabriel Ganley que morreu aos 22 anos

Entenda o caso

Gabriel Ganley morreu no último sábado (23), aos 22 anos. Além de fisiculturista, ele também atuava como influenciador digital.

A morte foi divulgada pela Integral Médica, marca de suplementação esportiva que patrocinava o atleta e lamentou o ocorrido nas redes sociais. Segundo a CNN, Ganley foi encontrado morto por um amigo em seu apartamento, em São Paulo.

Nas redes sociais, o influenciador, que também era conhecido como Bbzinho, ganhou notoriedade ao compartilhar conteúdos sobre treinos, rotina de alta performance e motivação para jovens interessados em musculação e fisiculturismo. Ele somava mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram e cerca de 1,1 milhão no TikTok.