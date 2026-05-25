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Gabriel Ganley: fisiculturista teve morte súbita por doença no coração, diz atestado de óbito

Influenciador de 22 anos foi encontrado morto em seu apartamento no último sábado (23); corpo será cremado nesta segunda-feira (25)

Zero Hora

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Estadão Conteúdo

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