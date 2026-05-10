Gabriel Assunção e Jacky Godmann ganham bronze em etapa da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade

Ler resumo

Gabriel Assunção (E) e Jacky Godmann (D) no pódio. Álvaro Koslowski / CBCa/Divulgação

Após a medalha de prata de Isaquias Queiroz, na disputa do C1 500 metros, o Brasil voltou ao pódio da etapa de Szeged, na Hungria, válida pela Copa do Mundo de Canoagem velocidade.

Neste domingo (10), Gabriel Assunção e Jacky Godmann garantiram a o bronze na prova do C2 500 metros.

A dupla brasileira completou a final em 1min37seg16 e ficou atrás dos russos Zakhar Petrov e Ivan Shtyl, que marcaram 1min35seg90. A prata foi conquistada pelos italianos Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, com 1min36seg32.

— Foi uma prova muito difícil. Viemos muito fortes no começo, conseguimos manter um bom ritmo e, na reta final, o Gabriel fez uma grande condução para garantir esse terceiro lugar. Graças a Deus deu tudo certo. Agradeço a todos pela torcida— afirmou Jacky Godmann.

Antes da decisão, os brasileiros já haviam mostrado força nas semifinais, avançando entre as melhores embarcações para a disputa das medalhas.

Mateus Nunes é quarto no C1 5000 metros

Mateus Nunes teve destaque na final do C1 5000 metros. Em uma prova desgastante e estratégica, que reuniu 30 atletas, o brasileiro manteve-se entre os líderes durante grande parte da disputa e terminou na quarta colocação, muito próximo do pódio, consolidando mais um resultado expressivo do Brasil. Isaquias Queiroz também competiu a prova, mas preferiu não concluir o percurso total.

Outros resultados

O Brasil também contou com outra embarcação no C2 500 metros. Filipe Santana Vieira e Mateus Nunes Bastos disputaram a final B, prova sem disputa por medalhas, e terminaram na segunda colocação com o tempo de 1min38seg50.

No feminino, Valdenice Conceição representou o Brasil na final B do C1 200 metros. A atleta completou a prova em 46seg01 e encerrou a participação na sexta colocação.

Próxima etapa da Copa do Mundo

Após a etapa de Szeged, os atletas brasileiros viajam agora para Brandenburg, na Alemanha, onde disputam entre os dias 14 e 17 de maio a próxima etapa da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade.

Corrida olímpica

A competição na Hungria marca o início da temporada internacional e também da corrida por vagas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Neste ciclo olímpico, o ranking classificatório será definido pela soma de pontos conquistados ao longo das competições internacionais válidas.



