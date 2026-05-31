Gabigol faz gesto obsceno e é expulso em jogo do Santos contra o Vitória

Gabigol foi expulso após o terceiro gol do Santos. MAURÍCIO DE SOUZA / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA / ESTADÃO

O jogo entre Santos e Vitória realizado neste sábado (30), e que terminou com o Peixe vencendo por 3 a 1, teve um lance inusitado. O atacante Gabigol foi expulso logo após marcar o terceiro gol da equipe paulista.

O jogador fez um gesto obsceno, colocando as mãos nas partes genitais e balançando. A ação irritou os atletas do time baiano, que reclamaram para o árbitro Rafael Klein. Após revisão no VAR, Gabigol levou o cartão vermelho.

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Está é quarta vez que um jogador é expulso por fazer gestos obscenos durante uma partida do Brasileirão. Antes, Allan e André, do Corinthians, além de Jajá, do Remo, foram advertidos pelo mesmo motivo.