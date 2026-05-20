Freiburg e Aston Villa se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 16h, pela final da Europa League. O jogo ocorre às 16h, no Besiktas Park, em Istambul.
Escalações para Freiburg x Aston Villa
Freiburg: Atubolu; Kobler, Ginter, Lienhart e Treu; Höfler, Eggestein Grifo, Manzambi e Beste; Matanovic. Técnico: Julian Schuster.
Aston Villa: Emiliano Martínez; Lindelöf, Konsa e Pau Torres; Cash, Bogarde, McGinn,Tielemans e Digne; Watkins e Rogers. Técnico: Unai Emery.
Onde assistir a Freiburg x Aston Villa
A partida será transmitida ao vivo pela Amazon Prime e pela Cazé TV.
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