Freiburg x Aston Villa: tudo sobre a final da Europa League. Arte GZH

Freiburg e Aston Villa se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 16h, pela final da Europa League. O jogo ocorre às 16h, no Besiktas Park, em Istambul.

Escalações para Freiburg x Aston Villa

Freiburg: Atubolu; Kobler, Ginter, Lienhart e Treu; Höfler, Eggestein Grifo, Manzambi e Beste; Matanovic. Técnico: Julian Schuster.

Aston Villa: Emiliano Martínez; Lindelöf, Konsa e Pau Torres; Cash, Bogarde, McGinn,Tielemans e Digne; Watkins e Rogers. Técnico: Unai Emery.

Onde assistir a Freiburg x Aston Villa

A partida será transmitida ao vivo pela Amazon Prime e pela Cazé TV.