Freiburg 0x3 Aston Villa: confira os melhores momentos pela final da Liga Europa

Nesta quarta-feira (20), o Aston Villa não tomou conhecimento do Freiburg na final da Liga Europa e aplicou uma goleada por 3 a 0 sobre os alemães, no Tupras Stadyumu, em Istambul, na Turquia. O triunfo possibilitou que os ingleses comemorassem o título inédito da competição e encerrassem um jejum de 44 anos da última conquista continental.
O time do técnico Unai Emery abriu o placar com dois gols no final do primeiro tempo, marcados pelo belga Youri Tielemans, aos 40 minutos, e pelo argentino Emiliano Buendía, aos 47. O inglês Morgan Rogers fechou o marcador aos 12 da segunda etapa.
O título da Liga Europa premia a boa temporada do Aston Villa. Além do caneco continental, a equipe ocupa a quarta colocação da Premier League e já está garantida na zona de classificação para a próxima Champions League.
Já para o Freiburg, a temporada acabou após o apito final do duelo. O time do técnico Julian Schuster ficou na sétima colocação da Bundesliga e amargou a perda da taça.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲