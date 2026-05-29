Franca elimina Brasília e vai encarar o Pinheiros em busca do penta do NBB

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Georginho liderou o Franca. Marcos Limonti / RELANCE/Sesi Franca Basquete

A final da temporada 2025-2026 do Novo Basquete Brasil está definida. Após o Pinheiros (SP) eliminar o Corinthians, em quatro jogos, o Sesi-Franca (SP) venceu Brasília Basquete (DF), por 68 a 66, na noite de quinta-feira (28), e fez 3 a 2 na série semifinal, garantindo sua quinta final seguida da competição.

Coincidentemente, as duas equipes finalistas fizeram as duas melhores campanhas na fase de classificação, com o time de Franca, atual tetracampeão do NBB, ter a vantagem de atuar em três das cinco partidas em seu ginásio.

Por não ter um ginásio com capacidade acima de 4 mil lugares, o Pinheiros irá mandar os dois jogos que tem mando no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, na terça-feira (2), às 19h30 e na quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi, às 17 horas.

A decisão já começa no domingo (31), às 11 horas, no Ginásio Pedrocão, em Franca. Todos os jogos das finais terão transmissão ao vivo pela ESPN e Sportv.

O jogo

Ginásio Pedrocão recebeu grande público. Marcos Limonti / RELANCE/Sesi Franca Basquete

Diante de um Pedrocão completamente lotado, com 3.802 torcedores, o Franca fez um primeiro tempo muito seguro e abriu boa vantagem, chegando ao intervalo com 16 pontos de frente (42 a 26).

Brasília iniciou uma reação na metade final do confronto e uma bola de três de Daniel Von Haydin, no último segundo do terceiro quarto, reduziu a diferença para 11 (58 a 47), deixando um clima de tensão para os 10 minutos decisivos.

O último período transformou o Pedrocão em um caldeirão em ebulição. Sem alternativa, o Brasília partiu para o tudo ou nada e aproveitou erros de passe dos donos da casa para diminuir rapidamente a diferença.

Após Nacho Laterza desperdiçar um lance livre, os visitantes foram para a última posse da partida perdendo por dois pontos e com 23 segundos no relógio. A jogada foi desenhada para encontrar Kevin Crescenzi saindo de um bloqueio indireto, mas o ala não conseguiu converter.

Ainda houve tempo para Rafael Paulichi tentar outro arremate longo após o rebote ofensivo. No entanto, o chute desequilibrado também não caiu e o jogo encerrou com vitória do Sesi-Franca por 68 a 66.

Destaques

Antes do jogo, Georginho de Paula recebeu os troféus de melhor armador e MVP da temporada. Em quadra, ele comandou o time com duplo-duplo de 15 pontos e 11 rebotes, além de três assistências, dois tocos e dois roubos de bola.

— Estou muito feliz, de verdade. Receber esse reconhecimento na frente da torcida é algo muito especial. Esse formato aproxima o torcedor e também nossa família desse momento. Para mim foi tudo muito marcante, ainda mais conseguindo a classificação para a final. Foi um jogo decidido nos detalhes. Eu cometi erros no fim, mas o time teve cabeça, gana e muita garra para fazer boas defesas e garantir essa vaga — afirmou Georginho.