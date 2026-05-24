Franca e Pinheiros vencem e ficam próximos da decisão do NBB

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Lucas Dias foi o destaque de Franca. Marcos Limonti / Divulgação/ RELANCE/ Sesi-Franca Basquete

A terceira rodada dos playoffs semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB) foi disputada no sábado (23) e Sesi-Franca e Pinheiros ficaram a uma vitória de garantir vaga na decisão da temporada

Em Brasília, o atual tetracampeão Sesi-Franca dominou o time da casa, desde o primeiro quarto, e venceu por 91 a 74, podendo garantir a classificação em casa, na próxima terça-feira (26), às 19h, no ginásio Pedrocão, com transmissão do SporTV.

Nem mesmo as 11.989 pessoas na Arena Nilson Nelson foram capazes de fazer o Brasília Basquete repetir a grande atuação do jogo 2, quando reduziu o ataque do time paulista a apenas 50 pontos.

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Com 30 pontos, além de sete rebotes e uma assistência, Lucas Dias foi o grande nome da partida.

— É até engraçado, porque no segundo jogo parecia que não era eu jogando. Minha esposa e meu irmão conversaram muito comigo. Quando você tem alguém dentro de casa que cuida de você e sabe o seu problema, isso faz diferença. Eu não estou 100% fisicamente, mas as pessoas não querem saber disso. Então eu tinha que dar uma resposta. Enquanto eu vestir essa camisa, não importa se vou fazer zero ou 10 pontos, mas o que não pode faltar é a postura de quem quer vencer — afirmou o ala-pivô.

O argentino Nacho Laterza, recuperado após deixar o jogo 2 por conta de uma pancada no pescoço, também foi decisivo com 17 pontos, seis rebotes e seis assistências. O estadunidense David Jackson contribuiu com 11 pontos e quatro assistências, enquanto o panamenho Luis Rodríguez fechou o jogo com 10 pontos, três rebotes e três roubos de bola.

Na prorrogação, Pinheiros bate o Corinthians

Betinho foi o cestinha do Pinehiros. Beto Miller / Divulgação/Corinthians

Em um jogo definido apenas na prorrogação e que teve grande intensidade física, ajustes táticos constantes, mudanças emocionais violentas e um ambiente que cresceu a cada minuto, o Pinheiros derrotou o Corinthians, por 82 a 81, na casa do rival, e fez 2 a 1 na série.

Com a vitória, a equipe de segunda melhor campanha da fase regular pode garantir a vaga para a decisão em casa. Na terça-feira (26), às 20h30, no Poliesportivo Henrique Villaboim, com transmissão da ESPN e Disney+.

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O ala Betinho foi o principal pontuador do Pinheiros, terminando o jogo com 21 pontos, além de quatro rebotes.

— Foi muito importante termos conquistado essa vitória. Acabamos tendo um quarto período muito ruim, mas fomos para o banco na hora que acabou e resetamos nossa mentalidade e conseguimos sair com essa vitória na prorrogação — disse o armador Cauã Pacheco, que também teve grande atuação, sobretudo no tempo extra, fechando o jogo com 15 pontos, seis assistências e cinco rebotes.

Pelo Corinthians, Elyjah Clark se destacou com 23 pontos, enquanto Kauan Raymundo fez 18 e Victão, 16.