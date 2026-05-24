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Franca e Pinheiros vencem e ficam próximos da decisão do NBB

Sesi-Franca e Pinheiros lideram suas séries por 2 a 1 e podem garantir vaga na final já nesta terça-feira.

André Silva

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