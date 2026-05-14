França anuncia lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026

O técnico da França, Didier Deschamps, revelou nesta quinta-feira (14) sua lista de convocados para disputar a Copa do Mundo de 2026 com os atacantes Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé como principais nomes.
Désiré Doué, do Paris Saint-Germain, e Michael Olise, do Bayern de Munique, também aparecem em um dos ataques mais temidos do mundo.
Aos 22 anos, Rayan Cherki vai para sua primeira Copa do Mundo depois de uma boa temporada no Manchester City, enquanto o zagueiro William Saliba, do Arsenal, dará solidez defensiva para os 'Bleus'.
Outro atacante, Jean-Philippe Mateta, foi convocado para substituir o lesionado Hugo Ekitike.
O lateral Lucas Hernández e o volante N'Golo Kanté são, ao lado de Mbappé e Dembélé, os únicos remanescentes do elenco que se sagrou campeão mundial em 2018, na Rússia.
Deschamps, que comandará a seleção francesa pela última vez antes de deixar o cargo ao término do Mundial, deixou de fora da convocação o goleiro Lucas Chevalier, do PSG, e chamou Robin Risser, em uma lista de 26 jogadores sem grandes surpresas.
-- Lista de convocados da seleção da França para a Copa do Mundo de 2026:
- Goleiros:
Mike Maignan (Milan/ITA), Robin Risser (Lens/FRA), Brice Samba (Rennes/FRA)
- Defensores:
Lucas Digne (Aston Villa/ING), Malo Gusto (Chelsea/ING), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain/FRA), Théo Hernandez (Al-Hilal/ASA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Maxence Lacroix (Crystal Palace/ING), Jules Koundé (Barcelona/ESP), William Saliba (Arsenal/ING), Dayot Upamecano (Bayern de Munique/ALE)
- Meio-campistas:
N'Golo Kanté (Fenerbahçe/TUR), Manu Koné (Roma/ITA), Adrien Rabiot (Milan/ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain/FRA)
- Atacantes:
Maghnes Akliouche (Monaco/FRA), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain/FRA), Rayan Cherki (Manchester City/ING), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain/FRA), Désiré Doué (Paris Saint-Germain/FRA), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/ING), Michael Olise (Bayern de Munique/ALE), Marcus Thuram (Inter de Milão/ITA)
