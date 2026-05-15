Esportes

Campeã olímpica

Fofão é anunciada como nova auxiliar técnica de Zé Roberto na seleção feminina de vôlei

Campeã olímpica em Pequim-2008, ex-levantadora já trabalhou nas seleções de base

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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