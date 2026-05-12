Fluminense x Operário-PR hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Brasil

Partida ocorre no Maracanã. Arte GZH

Fluminense x Operário-PR se enfrentam nesta terça-feira (12), às 21h30min, pela quinta fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

Escalações para Fluminense x Operário-PR

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignacio, Freytes e Renê; Alisson, Nonato e Lucho Acosta; Savarino, Soteldo e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía

Operário-PR: Vagner; Doka, Cueno, Klaus e Moraes; Diniz, Trindade, Pereira, Boschilla e Aylon; Dantas. Técnico: Luizinho Lopes

Arbitragem para Fluminense x Operário-PR

Joao Vitor Gobi auxiliado por Alex Ang Ribeiro dos Santos e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa. VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Onde assistir à Fluminense x Operário-PR

A partida será transmitida ao vivo no Amazon Prime Video (streaming)