Fluminense x Bolívar hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Libertadores

Jogo será no Maracanã. Arte GZH

Fluminense e Bolívar se enfrentam nesta terça-feira (19) pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

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Escalações para Fluminense x Bolívar

Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Juan Freytes e Guilherme Arana; Nonato, Hércules, Canobbio e Lucho Acosta; Savarino e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

Bolívar: Carlos Lampe; Luis Fernando Paz, Xavier Arreaga, Ignacio Gariglio e José Sagredo; Bruno Oyola, Ramiro Matheus, Leonel Justiniano e Carlos Melgar; Patricio Rodríguez e Dorny Romero. Técnico: Vladimir Soria.

Onde assistir a Fluminense x Bolívar

A partida será transmitida ao vivo na ESPN e no Disney+.