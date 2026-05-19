Fluminense x Bolívar hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Libertadores

Fluminense e Bolívar se enfrentam nesta terça-feira (19) pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Escalações para Fluminense x Bolívar
Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Juan Freytes e Guilherme Arana; Nonato, Hércules, Canobbio e Lucho Acosta; Savarino e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.
Bolívar: Carlos Lampe; Luis Fernando Paz, Xavier Arreaga, Ignacio Gariglio e José Sagredo; Bruno Oyola, Ramiro Matheus, Leonel Justiniano e Carlos Melgar; Patricio Rodríguez e Dorny Romero. Técnico: Vladimir Soria.
Onde assistir a Fluminense x Bolívar
A partida será transmitida ao vivo na ESPN e no Disney+.
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