Fluminense empata com o Independiente Rivadavia e segue lanterna no Grupo C da Libertadores

O Fluminense foi até Mendoza, na Argentina, nesta quarta-feira, e conseguiu se complicar ainda mais no Grupo C da Copa Libertadores da América. Empatou por 1 a 1 para o Independiente Rivadavia, no estádio Malvinas Argentinas, e continua na lanterna com apenas dois pontos após quatro rodadas.

Foi outra péssima atuação tricolor, que só evitou a derrota no último minuto, quando conseguiu acertar o primeiro chute em direção ao gol adversário. John Kennedy chutou, a bola desviou em Guga e entrou. A sensação do futebol argentino perdeu os 100% de aproveitamento, mas lidera com 10 pontos, e antecipou sua classificação à fase de mata-mata.

Apesar da diferença de oito pontos entre o primeiro colocado e o último, o Fluminense ainda tem chances de brigar, pelo menos, pela a segunda posição deste desequilibrado grupo. É porque no outro jogo da chave, o La Guaira-VEN, com três pontos, empatou por 1 a 1 com o Bolivar-BOL, com cinco.

Resta ao time brasileiro vencer os dois últimos jogos, quando vai receber, justamente seus concorrentes no Rio. No dia 19, joga contra o Bolívar e dia 27 com o La Guaira. O Fluminense, portanto, se vencer estes dois jogos vai atingir os oito pontos.

Além de vencer, o time brasileiro vai ter que torcer para que o Bolívar não ganhe do Independiente Rivadavia, na última rodada, na Bolívia. Neste caso, o time boliviano iria aos oito pontos. Quem terminar em segundo lugar vai disputar o mata-mata, enquanto o terceiro colocado vai para o playoff da Sul-Americana.

Quando o jogo começou nem de perto parecia que o Fluminense é quem precisava atacar. O time argentino não deu chances para os brasileiros, 'alugando' o setor de meio-campo e chegando na frente de maneira mais aguda.

Logo no começo teve uma chance com Sartori, mas Fábio defendeu. Um pouco depois, aos 11 minutos, após cruzamento de Villa o artilheiro Arce subiu 'no segundo andar' e testou com muita força, com a bola explodindo no travessão.

Com dificuldade na troca de passes, o Fluminense praticamente não finalizou. Só deu susto num desvio de cabeça de Canobbio, aos 41, mas que foi para fora. Dois minutos depois, Fábio salvou a pátria tricolor ao espalmar cabeçada à queima-roupa de Florentín.

O segundo tempo começou com uma surpresa: o técnico Luis Zubeldía não fez nenhuma substituição no Fluminense. O time até ensaiou marcar um pouco mais à frente, mas não finalizou com perigo. O pior aconteceu aos 20 minutos, quando os argentinos marcaram o primeiro gol. Após escanteio cobrado por Villa bem curto para Gómez, saiu o levantamento na área na direção de Arce. O atacante não perdoou na cabeçada: 1 a 0, marcando seu quinto gol na competição.

Zubeldía só mexeu no time aos 33 minutos, com as entradas de três jogadores: Soteldo na vaga de Nonato, Alisson no lugar de Hércules e John Kennedy no lugar de Savariano. Tanto Nonato como Hércules estavam pendurados com cartões amarelos.

As alterações, claro, não deram resultado positivo. A derrota só não aconteceria por um golpe de sorte, que aconteceu aos 45 minutos. John Kennedy chutou de virada da marca da grande área, a bola desviou em Guga e entrou: 1 a 1. Este foi o primeiro chute certeiro no gol adversário.

A delegação do Fluminense volta ao Rio nesta quinta-feira e começa a pensar no Brasileirão. No sábado, às 18 horas, no Maracanã, recebe o Vitória, pela 15ª rodada.

FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE RIVADAVIA-ARG 1 X 1 FLUMINENSE

INDEPENDIENTE RIVADAVIA - Bolcato; Bonifacio (Osella), Leonard Costa, Studer e Luciano Gómez (Elordi); Jose Florentin, Bottari, Matíaz Fernández (Bucca) e Villa; Sartori (Gonzalo Rios) e Arce (Villalba). Técnico: Alfredo Berti.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Hércules (Alisson), Nonato (Soteldo), Savarino (John Kennedy) e Lúcio Acosta; Rodrigo Castillo e Canobbio (Serna). Técnico: Luís Zubeldía.

GOLS - Arce, aos 20, e John Kennedy aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bottari e José Florentín (IND). Hércules, Nonato, Lucho Acosta, Guga e Luis Zubeldía (FLU)

ÁRBITRO - Gustavo Tejera (URU).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis