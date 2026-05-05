Fluminense anuncia a contratação de Hulk: "Para abalar todas as estruturas do Rio e do Brasil"

O atacante Hulk está de casa nova. Após longa novela envolvendo sua negociação com o Fluminense e desgaste com os dirigentes do Atlético-MG, o atacante de 39 anos foi oficializado no clube carioca nesta terça-feira (5).
Ele só poderá jogar após a Copa, quando uma nova janela de transferências será aberta. Liberado sem custos pelo Atlético-MG, Hulk assinou contrato até dezembro de 2027.
O jogador vai herdar a camisa 7 que sempre utilizou em Belo Horizonte. Ele receberá o número do ex-Grêmio Soteldo, que vai trocá-lo pelo 30.
O clube usou suas redes sociais para anunciar o final feliz em negociação que teve início ainda no começo da temporada.
O clube postou um vídeo nas redes sociais no qual relembra a longa negociação com o atacante de 39 anos e coloca o personagem dos cinemas entrando e desferindo um soco no gramado no Maracanã, logo o transformando no reforço.
Apresentação
A apresentação ao novo clube ocorre apenas na semana que vem, pois Hulk terá uma festa de despedida do Atlético-MG neste domingo, antes da partida do Brasileirão diante do Botafogo.
— Fala torcida tricolor, muito feliz em fazer parte desta família — foram as primeiras palavras do reforço.