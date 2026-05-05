Fluminense anuncia a contratação de Hulk: "Para abalar todas as estruturas do Rio e do Brasil"

Hulk posando com a camisa do Fluminense. Marina Garcia / Fluminense / Divulgação

O atacante Hulk está de casa nova. Após longa novela envolvendo sua negociação com o Fluminense e desgaste com os dirigentes do Atlético-MG, o atacante de 39 anos foi oficializado no clube carioca nesta terça-feira (5).

Ele só poderá jogar após a Copa, quando uma nova janela de transferências será aberta. Liberado sem custos pelo Atlético-MG, Hulk assinou contrato até dezembro de 2027.

O jogador vai herdar a camisa 7 que sempre utilizou em Belo Horizonte. Ele receberá o número do ex-Grêmio Soteldo, que vai trocá-lo pelo 30.

O clube usou suas redes sociais para anunciar o final feliz em negociação que teve início ainda no começo da temporada.

O clube postou um vídeo nas redes sociais no qual relembra a longa negociação com o atacante de 39 anos e coloca o personagem dos cinemas entrando e desferindo um soco no gramado no Maracanã, logo o transformando no reforço.

Apresentação

A apresentação ao novo clube ocorre apenas na semana que vem, pois Hulk terá uma festa de despedida do Atlético-MG neste domingo, antes da partida do Brasileirão diante do Botafogo.