Flamengo x Cusco pela Libertadores; acompanhe ao vivo

O Flamengo entra em campo nesta terça-feira (26), às 21h30min, para enfrentar o Cusco, da Bolívia, pela sexta rodada da Libertadores. O jogo ocorre no Maracanã e é válido pela última rodada do Grupo A da competição. Chave na qual os cariocas já estão garantidos na liderança.
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