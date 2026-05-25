Flamengo reclama da arbitragem após Jorginho fraturar dedão em jogo com o Palmeiras

O Flamengo informou nesta segunda-feira, 25, que o meia Jorginho foi diagnosticado com uma fratura no dedão do pé direito. Segundo o clube, a lesão ocorreu por causa de "faltas violentas" sofridas no primeiro tempo do duelo com o Palmeiras, no sábado, pela 17ª rodada do Brasileirão. A equipe paulista se aproveitou da expulsão do colombiano Jorge Carrascal para vencer por 3 a 0 em pleno Maracanã.

Além de informar sobre a lesão do jogador, o Flamengo reclama que as faltas em Jorginho sequer resultaram em cartão amarelo. "Vale ressaltar que esta é a sexta fratura de um jogador do Flamengo em menos de seis meses de temporada. Em nenhuma das jogadas que originaram tais lesões, o atleta adversário foi expulso."

O clube reclamou ainda do alto número de cartões vermelhos aplicados a jogadores do Flamengo na atual edição do Brasileiro, ressaltando que a equipe comandada pelo técnico Leonardo Jardim não pratica um futebol violento.

"O Flamengo é a equipe com mais tempo de bola rolando no país, apenas o 12º time em número de faltas cometidas, mas é o clube com mais jogadores expulsos no Brasileirão até aqui: seis, sendo cinco deles com cartão vermelho direto. Nenhuma destas expulsões resultou na saída de campo do atleta adversário ou lesão", diz a nota do clube.

Jorginho está fora da partida contra o Cusco, nesta terça-feira, pela Libertadores, e corre o risco de desfalcar o Flamengo no fim de semana, no duelo com o Coritiba, pelo Brasileirão. "Caso não tenha condições de jogo no próximo sábado (30), será o décimo desfalque confirmado do Flamengo para a partida", completa a nota.

O lance polêmico que marcou a partida entre Flamengo e Palmeiras, um dos jogos mais aguardados da rodada, aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo. Carrascal levantou demais o pé ao tentar dominar a bola e atingiu a sola da chuteira na cabeça de Murilo. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) mostrou o cartão vermelho direto. Apesar da reclamação dos jogadores rubro-negros para ele revisar o lance no VAR, ele manteve a decisão de campo.