Flamengo e Sesi-Franca vencem e empatam séries nos playoffs do NBB

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Gui Deodato atingiu marca histórica pelo Flamengo. Julliana Nascimento / Flamengo/Divulgação

Flamengo e Sesi-Franca se recuperaram das derrotas no jogo 1 dos playoffs de quartas de final do NBB e empataram as séries contra Brasília e Mogi Basquete, respectivamente.

Na noite de sexta-feira (8), no Maracanãzinho, o Flamengo fez uma grande atuação defensiva para bater o Brasília por 83 a 66. O time carioca foi superior nas quatro parciais e coroou a vitória com a marca histórica de 6 mil pontos de Gui Deodato.

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Cinco jogadores terminaram o confronto com dígitos duplos na pontuação. O ala-pivô Kayo Gonçalves liderou o time carioca com 16 pontos e mais seis rebotes. O pivô Wesley também anotou 16 e pegou um rebote a menos, enquanto armador argentino Franco Baralle e o ala estadunidense Shaq Johnson contribuíram com 13 cada. Já o ala argentino Alex Negrete fechou com 11 pontos.

— Estou muito feliz. Acho que só tenho que agradecer a Deus, porque consegui me manter saudável durante todas essas temporadas. Esses seis mil pontos passam muito por isso e também pela minha família, pelos meus amigos e por todas as pessoas que me apoiam no dia a dia. Sempre tive uma característica defensiva muito forte, então atingir essa marca na história da competição significa bastante para mim — disse Gui Deodato, que marcou nove pontos.

O terceiro jogo acontece no domingo (10), às 14h, novamente no Rio de Janeiro.

Sesi-Franca se impõe em Mogi

Lucas Dias liderou o ataque de Franca. : Willian Oliveira / Mogi Basquete/Divulgação

Em Mogi das Cruzes, o Sesi-Franca foi dominante e derrotou o Mogi Basquete, por 97 a 65.

O ala-pivô Lucas Dias e o ala-armador Corderro Bennett foram os principais pontuadores, com 17 pontos, sendo que o estadunidense ainda deu oito assistências.

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— A chave para a nossa vitória hoje seria o nosso ímpeto defensivo, nossa intensidade. Porque, em questão de pontuação, fizemos apenas cinco pontos a mais aqui do que no primeiro jogo. Todo arremesso tinha alguém contestando. Eles estavam sofrendo para executar o ataque. Isso também não é nossa parte. Foi um jogo bem físico, mas tivemos mais tranquilidade, mais serenidade para sair com uma vitória — afirmou o ala-armador Georginho de Paula, que terminou com oito pontos, nove rebotes e oito assistências.

O terceiro jogo acontecerá no domingo (10), às 11h, no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes.