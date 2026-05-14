Flamengo e Mogi vencem e empatam séries das quartas de final do NBB

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Cummings foi o cestinha do Flamengo. Matheus Maranhão / Divulgação/Caixa Brasília

Campeões das seis últimas edições do NBB, Flamengo (RJ) e Sesi Franca (SP) precisarão disputar um quinto e decisivo jogo, em suas séries de quartas de final, contra Brasília Basquete (DF) e Mogi Basquete (SP), respectivamente, para tentar manter a hegemonia no basquete brasileiro.

Nesta quarta-feira (13), o Flamengo foi a Brasília e venceu o time da casa por 96 a 88, com destaque para o conjunto, com seis jogadores terminando a partida com dois dígitos na pontuação.

A equipe carioca precisou superar o maior público da temporada, 11.637 pessoas que compareceram à Arena Nilson Nelson.

O ala-pivô estadunidense Markeith Cummings foi o cestinha com 20. Outro grande nome foi o armador argentino Franco Baralle, autor de 10 pontos e nove assistências.

— A defesa foi boa. Mesmo quando eles começaram a converter algumas bolas difíceis, sentimos que mantivemos o controle do jogo. A gente compartilhou muito bem a bola. Não teve um jogador só decidindo. Todo mundo participou. Acho que essa foi a chave — disse Baralle.

A definição da vaga na semifinal acontecerá nesta sexta-feira (15), às 20h30, novamente em Brasília, com transmissão do SporTV.

Mogi supera pressão do Franca e força jogo 5

Gabi Campos comandou vitória de Mogi. Marcos Limonti / Divulgação/RELANCE/Sesi Franca Basquete

O Mogi Basquete fez um grande jogo em Franca, especialmente no primeiro tempo, quando fez 59 a 47, e conseguiu suplantar o favoritismo do atual tetracampeão nacional.

No final, o placar de 102 a 90 garantiu a disputa de uma quinta partida, na sexta-feira, às 19h, novamente na casa do Sesi-Franca, com transmissão da ESPN e Disney+.

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O armador Gabi Campos foi o principal pontuador do Mogi Basquete, terminando o jogo com 19 pontos e 56% nos arremessos do perímetro, além de cinco assistências e quatro rebotes.