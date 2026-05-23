Fisiculturista e influenciador digital morre aos 22 anos

Atleta de fisiculturismo se preparava para competição no Paraná. @ganleygabriel / Instagram/Reprodução

O fisiculturista Gabriel Ganley morreu neste sábado (23). Ele tinha 22 anos e também atuava como influenciador digital. A informação foi divulgada pela Integral Médica, marca de suplementação esportiva que patrocinava o atleta.

Conforme apurado pela CNN, Ganley foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo. A empresa lamentou a morte do fisiculturista.

Confira abaixo um trecho da nota divulgada:

"Hoje a dor fala mais alto (...) perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade. Ganley deixou sua marca por onde passou. Seu carisma, sua presença e sua paixão pela vida permanecerão vivos nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e caminhar ao seu lado."

Conhecido pelos fãs como "Bbzinho", em função do jeito carinhoso com o público, Gabriel Ganley estava em preparação para competir no Musclecontest Brasil, competição que acontece em julho, em Curitiba (PR).

Nas redes sociais, o fisiculturista somava mais de 1,6 milhão de seguidores e mostrava o seu dia a dia, que passava na maioria das vezes por treinos e preparações para competições da modalidade. O conteúdo também contemplava dicas de treino e dietas.