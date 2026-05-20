Fim de ciclo de Guardiola no City indica possível saída de Rodri para o Real Madrid, diz jornal

Um antigo sonho do Real Madrid pode estar perto de ser concretizado. Constantemente lembrado como reforço de peso para encorpar ainda mais a equipe merengue, Rodri, do Manchester City, agora pode virar uma realidade. Este novo cenário ganha força diante do iminente fim de ciclo do técnico Pep Guardiola no clube inglês.

O craque espanhol sempre teve a sua permanência no futebol inglês ligada ao técnico catalão. No entanto, de acordo com o jornal Marca, as movimentações no mercado da bola colocam o meio-campista como solução para reorganizar o time, que fechou a temporada de forma decepcionante.

Considerado o nome ideal para herdar a função do aposentado Toni Kroos no setor de meio-campo, ele encanta a diretoria por sua "discrição, liderança discreta e também uma obsessão tática", informou o periódico.

Revelado pelo Atlético de Madrid e com passagem pelo Villarreal, o jogador defende as cores do City desde a temporada 2019/2020 e é um dos símbolos da fase vitoriosa da equipe de Manchester, que ganhou tudo no cenário internacional.

Com contrato vigente até 2027, o conjunto inglês, no entanto, não deve facilitar a saída do ídolo em meio ao desmanche que deve acontecer. Assim, a diretoria merengue já trabalha com a possibilidade de reestruturar o time e deve intensificar as conversas neste período de disputa da Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho.