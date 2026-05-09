Esportes

Etapa de Gold Coast

Filipe Toledo surfa ao lado de golfinhos na Austrália: "Coisas que só o surfe proporciona"

Ao notar os animais passando bem perto, o brasileiro abriu os braços sobre a prancha, sorriu e ficou alguns segundos apenas observando a cena

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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