Filho de Zidane e Mahrez são convocados pela Argélia para a Copa do Mundo

A Argélia anunciou neste domingo a convocação para a disputa da Copa do Mundo 2026. O goleiro Luca Zidane, filho da lenda francesa Zinédine Zidane e que atua no Granada, e o meio-de-campo Riyad Mahrez, do Al-Ahli, da Arábia Saudita, multicampeão na Inglaterra com o Leicester City e o Manchester City, são alguns dos jogadores que representarão o país africano no torneio.

Luca Zidane, inclusive, corria o risco de ficar fora do Mundial. O goleiro que atua na segunda divisão da Espanha havia fraturado o queixo e a mandíbula no final de abril e era cogitado como possível ausência na lista do técnico bósnio Vladimir Petkovic. No entanto, o jogador de 27 anos, que foi titular na Copa Africana de Nações entre o final do ano passado e janeiro deste ano, foi um dos quatro goleiros convocados. De acordo com a imprensa argelina, o arqueiro Abdelatif Ramdane, do MC Alger, da Argélia, ficará como suplente no elenco e será chamado apenas no caso de corte por lesão.

A lista ainda conta com o retorno do veterano volante Nabil Bentaleb, do Lille, e dos atacantes Houssem Aouar, do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e Amine Gouiri, do Olympique de Marselha, que não disputaram a Copa Africana de Nações por estarem lesionados. Outro destaque é o lateral-esquerdo Ramy Bensebaini, do Borussia Dortmund.

Esta será a quinta vez que a Argélia vai disputar uma Copa. Antes, o país participou dos Mundiais de 1982, na Espanha, 1986, no México, 2010, na África do Sul, e 2014, no Brasil, quando construiu sua melhor campanha, chegando até as oitavas de final.

Na edição deste ano, os argelinos fazem parte do Grupo J, ao lado da atual campeã mundial Argentina, além de Áustria e Jordânia. A estreia será contra os argentinos, no dia 16 de junho, às 22h (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos.

VEJA A LISTA DE CONVOCADOS DA ARGÉLIA

Goleiros: Luca Zidane (Granada), Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Stade Nyonnais) e Abdelatif Ramdane (MC Alger).

Defensores: Rafik Belghali (Hellas Verona), Samir Chergui (Paris FC), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Jaouen Hadjam (Young Boys), Aissa Mandi (Lille), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Zineddine Belaid (JS Kabylie), Achref Abada (USM Alger) e Mohamed Amine Tougai (Espérance de Tunis).

Meio-campistas: Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaqui (Nice), Houssem Aouar (Al-Ittihad), Farès Chaibi (Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yacine Titraoui (Royal Charleroi) e Ramiz Zerrouki (Twente).