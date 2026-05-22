Fernando Diniz alcança maior invencibilidade de um técnico na história da Libertadores

O técnico Fernando Diniz alcançou uma marca inédita na história da Libertadores. Após o empate do Corinthians por 1 a 1 com o Peñarol, em Montevidéu, pela fase de grupos, o comandante chegou a 19 jogos consecutivos sem perder no torneio continental, tornando-se o treinador com a maior sequência invicta da história da competição.

O perfil oficial do torneio celebrou o feito nas redes sociais. "Diniz histórico! Chegou à maior invencibilidade de um técnico em toda a Conmebol Libertadores: 19 jogos (12V e 7E)", publicou no X.

O novo recorde foi consolidado em uma noite importante para o Corinthians, que garantiu a liderança do Grupo E ao buscar o empate no Uruguai. Mesmo utilizando uma formação alternativa, a equipe alvinegra manteve a invencibilidade na competição sob o comando do treinador.

Na atual edição da Libertadores, Diniz segue sem derrotas à frente do Corinthians. Até aqui, são cinco partidas, com três vitórias e dois empates.

JOGOS DO CORINTHIANS NA LIBERTADORES COM FERNANDO DINIZ:

- Peñarol 1 x 1 Corinthians - 21/05/2026

- Independiente Santa Fe 1 x 1 Corinthians - 06/05/2026

- Corinthians 2 x 0 Peñarol - 30/04/2026

- Corinthians 2 x 0 Independiente Santa Fe - 15/04/2026

- Platense 0 x 2 Corinthians - 09/04/2026

No duelo mais recente, o Corinthians saiu atrás no placar, mas reagiu com gol de Zakaria Labyad, que encerrou um jejum de oito meses sem marcar. O resultado, além de confirmar a ponta da chave, eliminou o Peñarol da disputa por vaga no mata-mata.