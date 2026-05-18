Federação Internacional de Ginástica retira restrições contra russos e bielorrussos

Competições voltarão a ter bandeiras de Rússia e Bielorrússia. FIG / Divulgação

A Federação Internacional de Ginástica (FIG) anunciou nesta segunda-feira (18) a retirada das restrições impostas a atletas russos e bielorrussos após a invasão da Ucrânia, iniciada em 2022. A decisão segue o movimento já adotado por modalidades como judô e natação.

Reunido no sábado e no domingo em Sharm el-Sheikh, no Egito, o comitê executivo da FIG tomou esta decisão "com efeito imediato", permitindo aos ginastas de ambos os países a usarem suas cores e seus hinos, segundo um breve comunicado.

A medida se distancia das recentes recomendações do Comitê Olímpico Internacional (COI), que o dia 7 de maio havia aconselhado as federações internacionais a reintegrarem plenamente os bielorrussos, mas não os russos.

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O judô e a natação também haviam votado pela readmissão plena de ambos os países - em novembro e, depois, em abril -, enquanto o boxe seguiu o recomendado pelo COI, retirando as restrições apenas contra os bielorrussos.

O atletismo, por sua vez, mantém uma exclusão rigorosa até que ocorram "avanços concretos rumo a negociações de paz" na Ucrânia, conforme informou sua federação internacional no início de maio.