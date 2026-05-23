F1: Russell classifica pole position do GP do Canadá como épica: 'Veio do nada'

O britânico George Russell classificou a conquista no último segundo da pole position para o GP do Canadá como épica e admitiu que sua volta "veio do nada" após enfrentar dificuldades durante o treino para formação do grid. Após abortar sua primeira tentativa no Q3, o piloto da Mercedes fez uma última volta impressionante e ficou 0s068 à frente de seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli.

Vencedor da corrida sprint horas antes, Russeel disse que é sempre um desafio voltar à pista depois da prova curta. "O carro parece muito diferente", afirmou ele, cuja última pole position havia sido na Austrália, na abertura da temporada. "Aquela última volta veio do nada. Foi uma sensação incrível depois de uma sessão tão desafiadora. Conseguir juntar tudo e subir na classificação. Foi épico."

O piloto afirmou que as alterações feitas no carro antes da qualificação foram influenciadas pela previsão do tempo para a corrida deste domingo, para a qual existe a possibilidade de chuva. "Isso pode ter nos prejudicado um pouco", explicou o piloto de 28 anos. "Simplesmente desestabilizou um pouco o carro."

Russell e Antonelli protagonizaram uma disputa acirrada durante a Sprint deste sábado em Montreal, chegando a se tocar quando o italiano tentou ultrapassar seu companheiro de equipe por fora entre as curvas 1 e 2 e saiu do traçado. Questionado sobre a repetição da briga no domingo, Russell afirmou que houve uma boa conversa após o episódio. "Somos pilotos e sabemos o que fazer. Nos respeitamos e vamos correr."