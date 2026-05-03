F1 antecipa horário do GP de Miami devido à previsão de tempestade

Os dirigentes da Fórmula 1 anunciaram neste sábado (2) que o início do Grande Prêmio de Miami, no domingo, foi antecipado em três horas devido à previsão de fortes tempestades.

A largada da corrida, a quarta da temporada, foi remarcada para as 13h, horário local (14h de Brasília), em vez das 16h originalmente previstas.

"Esta decisão foi tomada para garantir o mínimo de transtornos à corrida e proporcionar a maior janela possível para a conclusão do Grande Prêmio nas melhores condições, priorizando a segurança dos pilotos, fãs, equipes e funcionários", declararam a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e os promotores da prova em um comunicado conjunto.

O jovem piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do campeonato, largará na pole position, seguido pelo holandês Max Verstappen (Red Bull).

O piloto brasileiro Gabirel Bortoleto vai largar da última posição no grid (22º).