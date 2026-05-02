Ex-promessa de São Paulo e Palmeiras estreia pelo PSG em empate no Campeonato Francês

Com o título da Ligue 1 bem encaminhado, o PSG empatou na tarde deste sábado (02), contra o Lorient, por 2 a 2, no Parc de Princes. O time comandado por Luis Enrique entrou com uma escalação bem alternativa e contou com a presença do goleiro Renato Marin, brasileiro com passagem pelas bases de Palmeiras e São Paulo.

Com apenas 19 anos, o arqueiro ganhou chance com as ausências de Matvei Safonov, poupado na partida, e Lucas Chevalier, com lesão na coxa direita. Apesar de ter sido vazado duas vezes na estreia como profissional, o jovem teve atuação segura e não teve culpa nos gols do time adversário.

Natural de São Paulo capital, Renato Marin chegou ao PSG no início da temporada, após deixar a Roma-ITA. Sondado por outras equipes, o goleiro assinou contrato de cinco anos com o gigante francês e pode ganhar espaço nos próximos meses, com a provável saída de Lucas Chevalier. O goleiro tem dupla nacionalidade e já disputou campeonatos de base pela seleção italiana.

O outro brasileiro titular na partida foi Lucas Beraldo, que tem atuado como volante em algumas partidas, mas formou dupla de zaga ao lado do equatoriano Willian Pacho. Os gols do semifinalista da Champions League foram marcados por Ibrahim Mbaye e Warren Zaïre-Emery. Já o Lorient, que não almeja tantas coisas na competição, anotou com Pablo Pagis e Aiyegun Tosin.