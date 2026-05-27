Alemão marcou nos dois jogos da semifinal da Conference League, contra o Strasbourg. Pierre-Philippe MARCO / AFP

Na semana em que o mundo descobrirá o campeão da Champions League, a "terceira divisão" das competições europeias também será definida. Nesta quarta (27), às 16h, Crystal Palace e Rayo Vallecano disputarão a final da Conference League, em Leipzig, na Alemanha. Ambas as equipes buscam o título inédito no torneio, que está em sua quinta edição.

Do lado do modesto time espanhol, a terceira força da tradicional Madri, que orgulha-se de ter o título de clube popular, muito entrelaçado ao bairro Vallecas, um velho conhecido da torcida colorada vive uma temporada de herói.

Alexandre Alemão chegou ao time em setembro do ano passado após destaque na segunda divisão espanhola pelo promovido Real Oviedo e passagem curta pelo Pachuca, do México. Ele demorou para engrenar, mas se tornou peça fundamental na reta final da temporada. Nos últimos oito jogos, por exemplo, são cinco gols marcados. Na temporada são oito.

Ele mostrou ser decisivo na Conference League ao marcar duas vezes nas oitavas de final contra o Samsunspor, da Turquia. Mas o principal momento veio na semifinal, quando fez um gol em cada jogo do confronto contra o Strasbourg, da França.

Alemão chega em alta para a primeira final europeia da história do Rayo Vallecano. O time terminou em oitavo lugar na La Liga e garantiu pela primeira vez em seus 102 anos de história seis temporadas consecutivas na elite do futebol espanhol.

O time de bairro da Espanha esperou 25 anos para voltar a uma competição europeia. A última havia sido a Copa da Uefa de 2001. Se vencer nesta quarta, garante uma vaga na próxima edição da Europa League, mas, acima de tudo, o maior feito de sua história.

Adversário mais poderoso

Técnico Oliver Glasner não renovou com o time inglês e disputará sua última partida pelo clube. Crystal Palace / Divulgação

Por mais que tenha sido só o 15° colocado da Premier League, nesta temporada, o time inglês chega como favorito por conta do investimento superior em relação aos espanhóis.

Da mesma forma, o Crystal Palace tem a seu favor dois títulos recentes. A Copa da Inglaterra da temporada 2024/2025, o maior título da história da equipe, e a Supercopa da Inglaterra desta temporada.

Por mais que os destaques individuais das campanhas tenham sido negociados, é o caso de Eberechi Eze (Arsenal) e Marc Guéhi (Manchester City), o time londrino segue com nomes perigosos no elenco. O centroavante Mateta e o zagueiro Lacroix, por exemplo, foram convocados pela França para a Copa do Mundo. Já o goleiro Dean Henderson é um dos escolhidos Thomas Tuchel para representar a seleção inglesa. O volante Adam Wharton, de 22 anos, é a grande promessa do clube, mas não disputará o Mundial pela Inglaterra.

A decisão da Conference League irá marcar também o fim da passagem de dois anos do treinador Oliver Glasner pelo Palace. O austríaco não renovou com o time e passa a ser um dos técnicos mais cobiçados pelos times da Premier League para a próxima temporada.

Onde assistir

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