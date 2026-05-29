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Compromisso é compromisso
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Ex-Inter e PSG abre mão de final da Champions League para correr na Maratona de Porto Alegre

Campeão do mundo pelo Colorado foi convidado pelo clube francês para final em Budapeste, mas decidiu priorizar corrida na Capital

Tomás Hammes

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS