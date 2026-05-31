Ex-atacante do Grêmio chuta adversário e é expulso na Argentina

O ex-atacante do Grêmio, Lucas Besozzi, foi protagonista de uma cena lamentável na Copa da Argentina no sábado (30). Atuando pelo Lanús, o atleta perdeu a cabeça nos últimos minutos do confronto e acertou o rival Gustavo Abregú, do Instituto Córdoba, com um chute. Veja o lance aqui.
Naquela altura da partida, o clube do ex-gremista perdia por 2 a 1 e estava sendo eliminado do torneio nacional. A confusão começou quando os jogadores se estranharam após disputa de bola e o árbitro não assinalou falta em Besozzi.
O atacante correu atrás do adversário e acertou um chute nas pernas de Abregú, que estava de costas. Na sequência, Besozzi ainda caiu no gramado. Ele foi expulso pelo juiz.
Um pouco antes de receber o cartão vermelho, o atacante marcou o gol de empate do Lanús no confronto e estava perto de se tornar herói. No entanto, o Instituto Córdoba chegou ao segundo gol nos acréscimos, com Jeremías Lázaro, e se classificou às oitavas de final da copa nacional.
Embora tenha apenas 23 anos, Lucas Besozzi atua nos profissionais do Lanús desde 2020 e foi emprestado para outros clubes durante esse período, incluindo o Grêmio. Pelo clube gaúcho disputou apenas 22 partidas e anotou um gol entre 2023 e 2024, e conquistou um Campeonato Gaúcho.
