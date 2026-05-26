Estrela do futebol, Alexia Putellas se despede do Barcelona

A capitã do Barcelona e duas vezes vencedora da Bola de Ouro, Alexia Putellas, anunciou nesta terça-feira (26) sua saída do elenco 'blaugrana', encerrando 14 temporadas que consolidaram seu status como um ícone do clube 'culé'.

Foram "14 temporadas e mais de 500 partidas, repletas de momentos que permanecerão para sempre na memória do Barça e em meu coração", afirmou Alexia em um vídeo publicado em suas redes sociais.

"A eterna capitã encerrará definitivamente sua trajetória como 'culé' após 14 anos na equipe principal", confirmou o Barça em um comunicado paralelo.

Putellas se despede após coroar mais uma temporada dos sonhos com o Barça, que terminou da melhor maneira possível no último sábado, com a conquista do quarto título da Champions League pela equipe, após uma goleada por 4 a 0 sobre o Lyon na final em Oslo, na Noruega.

O Barça somou o troféu europeu à sua coleção de títulos nacionais: a Liga F espanhola, a Copa da Rainha e a Supercopa da Espanha, completando uma brilhante 'quádrupla' coroa.

Após a vitória na Champions League no sábado, a capitã do Barça se recusou a falar sobre seu futuro, apesar dos rumores persistentes que a associavam a uma saída do clube que chamou de lar por toda a vida, assim que a temporada terminasse.

"Se as pessoas estão felizes, devemos continuar felizes. Este é um momento de pura alegria. Temos que aproveitar, estar plenamente presentes e saborear de verdade. Porque, no fim das contas, ganhar um título da Champions League é incrivelmente difícil", afirmou ela após a vitória sobre o Lyon.

"Acredito que isso marque um ponto de virada, um verdadeiro 'antes e depois'. E é por isso que digo estar tão orgulhosa de ter feito parte desta era", acrescentou a capitã 'blaugrana', enquanto continuava a se esquivar das perguntas sobre sua possível saída.

Alexia se despedirá do Barça nesta quarta-feira (27), durante uma cerimônia que será realizada no Camp Nou.