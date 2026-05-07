Estádio da estreia do Brasil e final da Copa começa troca de gramado sintético por natural

O MetLife Stadium, palco da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 contra o Marrocos, no dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), iniciou a troca do gramado sintético por natural para atender normas da Fifa. O estádio localizado em East Rutherford, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, também será a sede da grande final do Mundial, no dia 19 de julho.

Além da troca do piso, o MetLife Stadium também terá ajustes nas dimensões do campo, com a remoção de assentos que ficam à beira do gramado.

O MetLife Stadium foi projetado para receber jogos de futebol americano. Casa do New York Jets e do New York Giants na NFL, estádio foi inaugurado em 2010 e tem capacidade para mais de 82 mil pessoas.

Anteriormente, o MetLife Stadium já recebeu a final da Copa América Centenário, em 2016, conquistada pelo Chile. Em 2021, o local também foi sede de outra edição da Copa América, desta vez vencida pelos argentinos.