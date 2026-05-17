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Espanhol Álex Palou é pole nas 500 Milhas de Indianápolis; Castroneves sai em 14º e Collet é punido

Palou garantiu a pole para a 110ª Indy 500

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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