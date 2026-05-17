Espanhol Álex Palou é pole nas 500 Milhas de Indianápolis; Castroneves sai em 14º e Collet é punido

Palou comemora a pole. NTT Indy Car Series / Divulgação

O piloto espanhol Álex Palou, da Chip Ganassi, conquistou a pole position das 500 Milhas de Indianápolis neste domingo (17) no Indianapolis Motor Speedway. Vencedor da tradicional corrida em 2025, Palou é tetracampeão da Indy (2021, 2023, 2024 e 2025) e primeiro espanhol a vencer tanto o campeonato da IndyCar quanto a Indy 500. A 110ª edição da prova acontece no próximo domingo (24).

Com o sucesso na Indy, o espanhol foi alvo de especulações sobre uma possível transferência à Fórmula 1 no final de 2025. Rumores indicavam que a Red Bull estaria interessada na contratação para colocá-lo como companheiro do tetracampeão Max Verstappen.

Aos 29 anos, Palou afirmou que a informação era plantada e que não fazia sentido ser um novato na F-1 com a sua idade e pedir dois anos para conhecer as pistas e o carro e um prazo para performar.

— Você precisa chegar lá e andar imediatamente — afirmou ele ao ser questionado sobre uma possível ida à F1.

O brasileiro Caio Collet, de 24 anos, garantiu o décimo tempo com a AJ Foyt Racing. Porém, ele acabou punido pela organização. Após infração técnica na montagem de seu carro carro, ele largará em 32º. A vistoria notou “modificações nas tampas do Sistema de Gerenciamento de Energia" fornecidos pela Dallara e nos pontos de montagem da tampa ao braço com hardware não aprovado.

Um dos grandes nomes da história da prova, o paulista Hélio Castroneves tem quatro triunfos, conquistados em 2001, 2002, 2009 e 2021. . O brasileiro, aos 51 anos, busca a quinta conquista largando da 14ª posição, após a punição de Caio Collet. Também venceram quatro vezes os americanos A. J. Foyt, Al Unser e Rick Mears