Esgrimista brasileiro faz história e conquista bronze na Copa do Mundo de Espada

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Alexandre Camargo (D) no pódio em Berna. FIE / Divulgação

A esgrima brasileira viveu um sábado (23) histórico em Berna, na Suíça. Depois de uma campanha impecável na fase preliminar, Alexandre Camargo confirmou o grande momento e conquistou a medalha de bronze na etapa da Copa do Mundo de espada masculina.

O atleta do Pinheiros (SP) derrotou nomes importantes do circuito internacional, incluindo o japonês Masaru Yamada, campeão olímpico, e garantiu o primeiro pódio da carreira em Copas do Mundo.

Alexandre entrou para a história como o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha na espada masculina em etapas da competição. Ele também se tornou apenas o terceiro atleta do país a subir ao pódio em competições desse nível, repetindo Ghislain Perrier, bronze no florete em Seul-2014 e Nathalie Moellhausen ouro em Barcelona em 2023.

Na fase de poules, o brasileiro fez campanha perfeita. Ele venceu os seis confrontos que disputou. Com apenas 16 toques sofridos, avançou diretamente ao quadro principal com o 10º melhor desempenho entre 344 esgrimistas.

Já nos confrontos eliminatórios, Alexandre Camargo derrotou o cazaque Vadim Sharlaimov por 15 a 14 em um duelo equilibrado. Na sequência, conseguiu uma vitória de peso contra o japonês Masaru Yamada, campeão olímpico, por 15 a 11.

Nas oitavas de final, o brasileiro superou o alemão Lukas Bellmann para seguir vivo na luta por medalha. Já nas quartas, veio outro resultado marcante: triunfo por 15 a 9 sobre o italiano Matteo Galassi, atual vice-líder do ranking mundial, resultado que assegurou o bronze para o Brasil.

A campanha só terminou na semifinal. Alexandre Camargo acabou superado pelo húngaro Tibor Andrasfi por 15 a 9, encerrando um dos melhores desempenhos da história da esgrima brasileira em Copas do Mundo.

— Foi incrível, foi sensacional, foi um dia insano. Não tenho nem palavras. Todo dia é uma batalha, todo dia é saudade de casa, saudade de estar tranquilo com a minha família. Em vez disso, optei pela esgrima, por me dedicar a evoluir. E estou sendo premiado hoje com isso. Espero que seja apenas o começo de uma grande história — disse o esgrimista de 27 anos.

Nicolas Deguchi para nas oitavas

Outro brasileiro que teve grande destaque na competição foi Nicolas Deguchi. Assim como Alexandre, ele já havia feito ótima campanha na fase de poules com cinco vitórias e apenas uma derrota.

No quadro eliminatório, ele estreou vencendo o ucraniano Maksym Gula por 15 a 14. Depois, repetiu o placar diante do japonês Kentaro Murayama para alcançar as oitavas de final da Copa do Mundo.

A campanha terminou contra o ucraniano Roman Svichkar. Nicolas acabou sendo superado e ficou fora das quartas de final. Caso tivesse avançado, enfrentaria Tibor Andrasfi, algoz de Alexandre Camargo na semifinal.