'Escandalosa' e 'bizarra': imprensa internacional repercute substituição errada de Neymar

A confusão envolvendo Neymar na derrota do Santos por 3 a 0 para o Coritiba, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, ganhou repercussão internacional neste domingo. O erro da arbitragem, que retirou equivocadamente o camisa 10 da partida enquanto ele recebia atendimento médico, foi destaque em veículos da Argentina, Espanha, Inglaterra, Portugal e França.

O episódio aconteceu na Neo Química Arena, quando o quarto árbitro Bruno Mota Correia levantou a placa indicando a saída de Neymar, embora a substituição prevista pelo Santos fosse a do lateral Escobar. Irritado, o atacante tentou retornar ao gramado, discutiu com a arbitragem e acabou advertido com cartão amarelo.

Na Argentina, o Olé classificou o caso como uma grande polêmica e destacou a reação do atacante santista. "A escandalosa saída de Neymar no 0-3 do Santos: erro do árbitro, amarelo e bronca", estampou o jornal.

A imprensa espanhola também deu amplo espaço ao lance. O As ressaltou o contexto da partida, disputada às vésperas da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, e citou o tom irônico adotado pelo brasileiro após o episódio.

"Sem conseguir aproveitar sua última chance antes da convocação de Ancelotti, o brasileiro recorre ao sarcasmo em relação à polêmica. O árbitro lava as mãos", escreveu o diário espanhol.

Já o Marca enfatizou a irritação do atacante com a falha da arbitragem: "Neymar fica furioso com um erro do quarto árbitro, que o deixou de fora do jogo".

Na Inglaterra, a BBC resumiu a situação destacando a indignação do camisa 10 santista. "Neymar fica furioso após ser substituído injustamente", publicou o veículo britânico.

O tabloide The Sun chamou atenção para a reação corporal do atacante durante a discussão à beira do campo. "Neymar, furioso, agita o uniforme na cara do árbitro enquanto ordena a substituição do craque brasileiro contra a sua vontade", escreveu o jornal.

Em Portugal, o A Bola definiu o caso como uma cena incomum protagonizada pelo astro brasileiro. "Erro do quarto árbitro provoca situação insólita com o astro brasileiro como protagonista", destacou.

Na França, país onde Neymar atuou por seis temporadas, o Le Parisien descreveu o duelo como uma manhã incomum para o atacante. "Em lágrimas e depois substituído por engano: a partida bizarra de Neymar na véspera do anúncio da convocação da seleção brasileira."