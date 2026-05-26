Entenda por que a final da Champions League mudou de horário

Decisão da Champions League será na Arena Puskas, em Budapeste. Reprodução / UEFA Champions League / X

A final da Champions League de 2025/2026 será realizada em um horário diferente. O duelo entre PSG e Arsenal, na Arena Puskas, em Budapeste, na Hungria, será neste sábado (30), às 13h (horário de Brasília).

A Uefa decidiu antecipar o jogo em três horas, comparado com edições anteriores. Essa antecipação foi definida em outubro do ano passado, quando o torneio ainda estava na fase de liga.

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Com essa decisão, a final será às 18h do horário local. A motivação teve como argumento "aprimorar a experiência geral do dia de jogo para torcedores, times e cidades-sede", ao otimizar a logística e operações.

A Uefa tem como objetivo facilitar a presença de famílias e crianças, por isso optou por um horário mais cedo.

— Com essa mudança, estamos colocando a experiência dos torcedores no centro do nosso planejamento. A final da Liga dos Campeões é o ponto alto da temporada de futebol, e o novo horário de início a tornará ainda mais acessível, inclusiva e impactante para todos os envolvidos — comentou o presidente da Uefa, Aleksander Čeferin.

A mudança de horário também pode impactar a economia local, pois os torcedores deixarão o estádio mais cedo e poderão ficar na rua. As delegações de PSG e Arsenal também terão maior flexibilidade nos planos de viagem, podendo voltar para Paris e Londres na noite de sábado.

Além disso, antecipar o horário da final da Champions League em três horas aumenta a "janela" de transmissão do jogo, segundo a Uefa, o que aumentaria os índices de audiência e alcance digital. A partida será transmitida para mais de 200 países.



