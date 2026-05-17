Endrick passa em branco em sua despedida do Lyon, que é goleado pelo Lens em casa

Na despedida de Endrick, o Lyon foi goleado, em casa, pelo Lens por 4 a 0 na última rodada do Campeonato Francês. O resultado deixou o Lyon na quarta colocação, com 60 pontos, e levou o time aos playoffs da Champions League. Uma vitória garantiria classificação direta à fase de liga, já que o Lille que ficou com a última vaga perdeu do Auxerre por 2 a 0 e terminou com 61.

Campeão antecipado e finalista da Champions, o Paris Saint-Germain encerrou a campanha levando uma virada do Paris FC por 2 a 1, gols de Barcola (PSG) e dois de Gory, e terminando com 76 pontos, 6 a mais do que o Lens.

Endrick iniciou seu último jogo pelo Lyon demonstrando muita disposição. Em seu primeiro lance, na tentativa de desarmar um rival, cometeu falta próximo à área do Lens. Na sequência, o brasileiro avançou pela direita e foi derrubado por Sarr, que foi advertido com o cartão amarelo. Na cobrança da falta, mesmo sem muito ângulo, o camisa 9 bateu direto e a bola tocou a rede pelo lado de fora.

Após um início promissor que empolgou a torcida no Parc Olympique Lyonnais, o time da casa e Endrick diminuíram a intensidade e o vice-campeão francês aproveitou. Pelo lado esquerdo do ataque, Said aproveitou a pouca compactação do Lyon e marcou duas vezes, aos 20 e aos 32.

O Lyon tentou reagir, com o ex-palmeirense articulando algumas jogadas pela direita ou aparecendo pelo centro do ataque quando o português Moreira avançava pela esquerda, mas em novo momento de desatenção sofreu o terceiro gol, com Sotoca finalizando no canto esquerdo de Greif, aos 46.

Os visitantes chegaram ao quarto com um golaço de Thauvin aos 9 minutos do segundo tempo. Com o Lyon avançado, ele recebeu assistência de Bulatovic e tocou por cobertura. O goleiro Greif, adiantado, tentou voltar, mas não teve chance nenhuma.

O Lyon teve chance de diminuir quando Yaremchuk que entrou após o intervalo acertou o travessão do Lens. Endrick foi substituído aos 26, dando lugar a Fofana. Aplaudido pela torcida, o atacante de 19 anos encerrou sua passagem pelo clube, com 21 jogos, oito gols e oito assistências.

TORCIDA DO NANTES INVADE CAMPO E JOGO É SUSPENSO

Insatisfeitos com a situação do time, rebaixado para a segunda divisão, torcedores do Nantes invadiram o campo do Stade de la Beaujoire no jogo com o Toulouse. O árbitro Stéphanie Frappart foi obrigado a interromper a partida, que depois foi suspensa.