Emprego dos sonhos? TV dos EUA anuncia vaga para ver todos os jogos da Copa por R$ 247 mil

Uma oportunidade curiosa tem movimentado fãs de futebol: a FOX Sports anunciou a criação de uma vaga para quem deseja acompanhar todos os jogos da próxima Copa do Mundo - e ainda ser pago por isso. O cargo oferece salário de US$ 50 mil (cerca de R$ 247 mil) durante o período do torneio.

A função, desenvolvida em parceria com a plataforma de empregos Indeed, foi criada especialmente para a cobertura do Mundial de 2026, que será o maior da história, com 104 partidas ao longo de 39 dias.

O candidato escolhido terá como principal tarefa assistir a todos os confrontos do torneio, transmitidos em 4K pela plataforma FOX One. A experiência acontecerá em um espaço personalizado construído no centro de Times Square, um dos pontos mais movimentados do mundo.

Além de acompanhar os jogos, o profissional será responsável por produzir conteúdos nas redes sociais durante a competição, compartilhando reações, análises leves e momentos marcantes. A proposta é transformar a experiência individual em uma espécie de "central do torcedor", visível ao público que circula pelo local.

De acordo com os organizadores, a vaga busca alguém com grande entusiasmo pelo esporte e capacidade de engajar o público - mais do que conhecimento técnico aprofundado. A ideia é valorizar a paixão pelo futebol e a vivência do torneio, com reações espontâneas e interação constante.

O processo seletivo será conduzido com apoio da Indeed, que utilizará suas ferramentas para identificar perfis compatíveis com a função. Para participar, os interessados devem atualizar seus dados na plataforma, destacando habilidades como criação de conteúdo e comunicação, além de publicar um vídeo explicando por que são ideais para a vaga, usando a hashtag oficial da campanha.

O profissional selecionado começará a atuar poucos dias antes do início da Copa e seguirá na função até após a final. Durante o torneio, o espaço montado em Nova York também servirá como atração para o público, que poderá acompanhar de perto as reações e a rotina do escolhido.