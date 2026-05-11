Empate entre Rayo Vallecano e Girona decreta rebaixamento do Oviedo no Espanhol

O Oviedo retornará à segunda divisão espanhola menos de um ano depois de conseguir o acesso à elite, após o empate em 1 a 1 entre Rayo Vallecano e Girona nesta segunda-feira (11).

Faltando três rodadas para o fim do campeonato, o Oviedo ocupa a lanterna com 29 pontos, dez atrás do Girona (17º), primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O clube asturiano havia retornado à primeira divisão após 24 anos, com uma virada no playoff de acesso contra o Mirandés.

Três treinadores passaram pelo Oviedo na temporada, Veljko Paunovic, Luis Carrión e Guillermo Almada, na campanha de apenas seis vitórias em 35 jogos.

--- Resultados da 35ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

Sexta-feira, 8 de maio

Levante - Osasuna 3 - 2

Sábado, 9 de maio

Elche - Alavés 1 - 1

Sevilla - Espanyol 2 - 1

Atlético de Madrid - Celta Vigo 0 - 1

Real Sociedad - Betis 2 - 2

Domingo, 10 de maio

Mallorca - Villarreal 1 - 1

Athletic Bilbao - Valencia 0 - 1

Real Oviedo - Getafe 0 - 0

Barcelona - Real Madrid 2 - 0

Segunda-feira, 11 de maio

Rayo Vallecano - Girona 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 91 35 30 1 4 91 31 60

2. Real Madrid 77 35 24 5 6 70 33 37

3. Villarreal 69 35 21 6 8 65 40 25

4. Atlético de Madrid 63 35 19 6 10 58 38 20

5. Betis 54 35 13 15 7 54 43 11

6. Celta Vigo 50 35 13 11 11 49 44 5

7. Getafe 45 35 13 6 16 28 36 -8

8. Real Sociedad 44 35 11 11 13 54 55 -1

9. Athletic Bilbao 44 35 13 5 17 40 51 -11

10. Rayo Vallecano 43 35 10 13 12 36 42 -6

11. Osasuna 42 35 11 9 15 42 45 -3

12. Valencia 42 35 11 9 15 38 50 -12

13. Sevilla 40 35 11 7 17 43 56 -13

14. Elche 39 35 9 12 14 46 54 -8

15. Mallorca 39 35 10 9 16 43 52 -9

16. Espanyol 39 35 10 9 16 38 53 -15

17. Girona 39 35 9 12 14 37 52 -15

18. Alavés 37 35 9 10 16 41 54 -13

19. Levante 36 35 9 9 17 41 57 -16

20. Real Oviedo 29 35 6 11 18 26 54 -28