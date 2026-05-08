Em último teste antes de Roland Garros, João Fonseca estreia em Roma 

Brasileiro vem de boas campanhas na gira do saibro. Foto por THOMAS COEX / / AFP

João Fonseca começa o seu último teste antes de Roland Garros. Também no saibro, ele estreia como cabeça de chave número 27 no Masters 1000 de Roma. A partida inaugural está prevista para o sábado (9).

E ele vai em busca de um "passo a mais". Em Monte Carlo, no mês passado, João atingiu sua melhor campanha em um torneio Masters 1000. Jogando tênis em alto nível, eliminou nomes como o italiano Mateo Berretini e o francês Artur Rinderknech, mas parou nas quartas de final, quando caiu para o número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev.

Na sequência, João seguiu a gira do saibro atuando com qualidade. No último Masters 1000, em Madrid, fez um confronto de duas das maiores promessas da geração mais jovem do tênis.

Fonseca x Jodar

O adversário, na ocasião, foi Rafael Jodar. Com um início de carreira avassalador no saibro, o espanhol venceu João em 2 sets a 1 (parciais de 7/6, 4/6 e 6/1), e só parou na semifinal, diante do líder do ranking, Jannik Sinner — que acabaria vencendo o torneio.

Para a comentarista dos canais ESPN, Dadá Vieira, apesar da idade, não é possível comparar a curva de desempenho dos dois:

— O Jodar jogou muito bem em Madrid, mas não dá para comparar os dois. São dois bons jovens jogadores, e o João já conquistou torneios importantes. Ele está no tempo certo — assegurou.

Ela afirma, ainda, que João chega bem preparado tanto para os próximos torneios no saibro, quanto para a gira da grama que vem a seguir, antes de Wimbledon:

— A expectativa é que ele jogue bem em Roma e chegue bem preparado para Roland Garros. Ele vai iniciar a temporada na grama, então tem muita coisa boa por vir — garante.

Sérvio de 22 anos será adversário na estreia

E João já conhece seu adversário na estreia do Masters 1000 de Roma. Será o sérvio Hamad Medjedovic, de 22 anos, e número 67 do ranking da ATP.

Ao contrário do brasileiro, que entrou direto na segunda fase, Medjedovic precisou disputar a primeira rodada do torneio. Na tarde de quinta-feira (7), ele venceu o francês Valentin Royer em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/3.