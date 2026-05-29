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Duelo para a história
Notícia

Em maior vitória da carreira, João Fonseca vence Novak Djokovic de virada e vai às oitavas em Roland Garros 

Brasileiro chegou a estar dois sets atrás, mas buscou resultado em quatro horas e 53 minutos de jogo 

Alex Torrealba

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Nicholas Lyra

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