Em maior vitória da carreira, João Fonseca vence Novak Djokovic de virada e vai às oitavas em Roland Garros 

João Fonseca venceu o duelo contra Djokovic. DIMITAR DILKOFF / AFP

A Philippe Chatrier já testemunhou grandes jogos. Nesta sexta-feira (29), outro duelo entrou para o rol de partidas históricas da quadra central do torneio. A maior vitória da carreira de João Fonseca foi contra Novak Djokovic, o maior tenista da história, segundo o próprio jovem de 19 anos declarou antes da terceira rodada.

O adversário nas oitavas será o norueguês Casper Ruud, que venceu o estadunidense Tommy Paul na terceira fase do Grand Slam. O duelo ocorre neste domingo, com horário a ser definido.

Contra Djokovic, o brasileiro perdeu os dois primeiros sets, mas teve resiliência para virar e vencer por 3 a 2, em quatro horas e 53 minutos de partida, para ir às oitavas de final do Grand Slam francês. As parciais foram de 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5.

O jogo

Os dois primeiros sets foram bem parecidos, pois Djokovic tomou conta do jogo, tendo poucos erros e forçando o brasileiro a bolas ruins, principalmente no fundo da quadra.

Com uma quebra de serviço em cada set, o sérvio fechou em 6 a 4. O cansaço, no entanto, ia tomando contra de Djokovic, que mostrou dificuldades no terceiro set.

É a minha primeira vez jogando contra o Djokovic. Então, só tenho a agradecer. Estou muito feliz JOÃO FONSECA, APÓS A VITÓRIA

Foi o momento de Fonseca voltar ao jogo e vencer por 6 a 3. Menos erros e um primeiro saque melhor ajudaram o brasileiro, visto que cada ponto era difícil de conquistar.

O quarto set foi o mais equilibrado e com bons pontos jogados. Fonseca começou quebrando o adversário e abriu 2 a 0, porém, Djokovic reagiu e virou para 3 a 2. O brasileiro reagiu e empatou 4 a 4.

A batalha do nono game foi intensa e Fonseca teve duas chances de quebra. Porém, Djokovic confirmou o serviço e teve a chance de fechar, mas o brasileiro igualou em 5 a 5. João quebrou, sacou para o set, e confirmou para empatar o jogo, que a essa altura já tinha 4h de duração.

O quinto e decisivo set começou nervoso. Com os dois jogadores mais cansados, ambos começaram confirmando serviços, mas já sem o mesmo ímpeto até para comemorar os pontos. O cansaço começou a interferir também no saque, e ambos tiveram quebras em sequência.

Com o quinto set empatado em 4 a 4, o jogo finalmente se encaminhou para o momento decisivo. João conseguiu a quebra, com a bola tocando na rede e caindo no lado do sérvio. Com a vantagem, o brasileiro sacou para o jogo.

Um ace no momento em que Djokovic teve a chance de quebra deu moral. O segundo ace seguido deu a vantagem. O terceiro saque certeiro foi para entrar na história.