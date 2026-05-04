Em jogo com final emocionante, Manchester City empata com o Everton e deixa o Arsenal em vantagem na briga pela Premier League

O Manchester City empatou por 3 a 3 com o Everton nesta segunda-feira (4), pela 35ª rodada, e arrumou um problema na briga pela Premier League. Agora, o vice-líder precisa contar com tropeços do Arsenal nas últimas três rodadas para conquistar o título inglês.
Na ponta, os Gunners tem 76 pontos. O City chegou a 71, mas tem um jogo a menos. A partida atrasada da 31ª rodada está marcada para 13 de maio, no Etihad Stadium, contra o Crystal Palace.
Como foi o jogo
O City quase deixou o Hill Dickinson Stadium sem pontos na bagagem. Depois de abrir vantagem com Doku no final do primeiro tempo, Pep Guardiola viu seu time levar uma virada fulminante na metade da segunda etapa.
Barry empatou aos 23 em uma falha bizarra da defesa do City e O'Brien marcou o gol da virada cinco minutos depois. Aos 35, Barry voltou a marcar e ampliou para 3 a 1.
Com o jogo quente, o time de Manchester foi em busca do empate. A bola voltou a rolar e Haaland foi lançado com um passe açucarado de Kovacic entre a defesa. O artilheiro encobriu Pickford e descontou para os visitantes. Já nos acréscimos, Doku garantiu o empate com um golaço da entrada da área.
O Arsenal ainda está na disputa pela Champions League e joga nesta terça-feira (5), contra o Atlético de Madri, pelo jogo de volta da semifinal. Já o City volta a campo só no sábado (9), pela Premier League, contra o Brentford.