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Em condições ideais de temperatura, Maratona movimenta manhã de domingo em Porto Alegre

Mais de 10 mil atletas cruzaram o pórtico de largada para os 42 quilômetros na 41ª edição do evento

Nicholas Lyra

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