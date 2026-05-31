Em condições ideais de temperatura, Maratona movimenta manhã de domingo em Porto Alegre

Largada ocorreu às 6h deste domingo. André Ávila / Grupo RBS

Se no sábado (30) os corredores da meia-maratona enfrentaram frio e chuva nos primeiros quilômetros, os atletas dos 42.195 metros foram presenteados com condições ideais de temperatura para a prática do esporte. Na manhã deste domingo (31), mais de 10 mil atletas cruzaram o pórtico de largada para o evento principal da 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre.

Ainda sob a luz da lua, que aparecia entre poucas nuvens no céu da Capital, elite e amadores se misturaram para percorrer os primeiros quilômetros da prova. A cada passagem pelo pórtico, aplausos, gritos de incentivo e muita festa, seja entre os mais experientes ou daqueles que iam para sua primeira prova.

O público também compareceu em bom número. As arquibancadas móveis instaladas próximas ao pórtico de largada estavam completamente lotadas, mesmo antes de o sol aparecer.

Caráter democrático

Os diferentes sotaques que se misturavam antes da prova, nas vias de acesso aos gradis da largada, davam o tom democrático da prova. De acordo com a organização do evento, todos os Estados do Brasil têm inscritos na Maratona de Porto Alegre.

E a América Latina também se faz presente. O espanhol é quase uma “segunda língua” do evento. Além das bandeiras do Rio Grande do Sul, não era raro ver flâmulas de Uruguai, Argentina, Paraguai, entre os atletas.

E a torcida é parte fundamental da construção do ambiente de uma maratona. E ela compareceu em grande número para apoiar amigos e familiares que vão para a prova, reforçando o status “família” do evento.

Amanda Bergmann, 29 anos, compareceu pela primeira vez ao evento para acompanhar o tio, que vai para a sexta maratona. Corredora de distâncias menores, ela disse estar contagiada e inspirada pela atmosfera:

— Ano que vem quero me desafiar mais — afirmou.

E quem correu no sábado também compareceu para apoiar os maratonistas. Com a medalha no peito e ao lado dos dois filhos, Josiane Figueiredo, 41 anos, veio acompanhar a estreia do marido, Felipe Figueiredo.

— Ontem fiz minha primeira meia-maratona. Pra mim é uma satisfação muito grande. A família está junta nesse “corre”, que mantém a família unida.

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